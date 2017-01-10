П.Порошенко написав лист арештованому у РФ Р.Сущенку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко написав лист арештованому у Росії українському журналісту Роману Сущенку. Про це адвокат Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Президент України Петро Порошенко написав моєму підзахисному, журналісту Роману Сущенку до в’язниці”, — написав М.Фейгін.
Зокрема, у листі П.Порошенко побажав журналісту здоров’я, сили духу й терпіння, а також наголосив, що він як Президент щодня докладає усіх зусиль для якнайшвидшого його повернення.
Адвокат повідомив, що сьогодні, 10 січня, лист Р.Сущенку передасть консул.