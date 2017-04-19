П.Порошенко договорился в июле провести в Лондоне международную конференцию по реформам в Украине

"Было договорено о проведении 6 июля в Лондоне международной конференции по реформам в Украине. Речь шла также об усилении взаимодействия в сфере кибербезопасности и противодействия пропаганде", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, П.Порошенко напомнил, что последний визит Президента Украины в Великобританию состоялся 22 года назад.