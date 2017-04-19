П.Порошенко домовився у липні провести у Лондоні міжнародну конференцію щодо реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко, державний секретар Великої Британії у закордонних справах Боріс Джонсон та державний міністр з питань Збройних сил Майк Пеннінг під час зустрічі у Лондоні домовилися про проведення 6 липня у Лондоні міжнародної конференції щодо реформ в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Було домовлено про проведення 6 липня у Лондоні міжнародної конференції щодо реформ в Україні. Йшлося також про посилення взаємодії у сфері кібербезпеки та протидії пропаганді”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, П.Порошенко нагадав, що останній візит Президента України до Британії відбувся 22 роки тому.