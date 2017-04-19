П.Порошенко домовився у липні провести у Лондоні міжнародну конференцію щодо реформ в Україні

“Було домовлено про проведення 6 липня у Лондоні міжнародної конференції щодо реформ в Україні. Йшлося також про посилення взаємодії у сфері кібербезпеки та протидії пропаганді”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, П.Порошенко нагадав, що останній візит Президента України до Британії відбувся 22 роки тому.