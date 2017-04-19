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П.Лазаренко предлагал правительству США соглашение "50 на 50" - Е.Енин

П.Лазаренко предлагал правительству США соглашение "50 на 50" - Е.Енин

Киев  •  УНН

 • 23496 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Защита экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины. Об этом в интервью УНН заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"По имеющейся у нас сегодня информации юристы Лазаренко уже предлагали американской стороне заключение соглашения при этом условия "50 на 50" не являются приемлемыми ни для правительства США, ни для Украины, откуда эти деньги были украдены", - сказал Е.Енин.

По его словам, речь идет о предложении следствию, по которому П.Лазаренко был готов выплатить правительству США только половину из суммы в 280 млн долл., которая ему инкриминируется.

При этом, по его словам, американская сторона прогнозирует, что решение суда первой инстанции о возврате средств можно ожидать уже в конце этого года. Е.Енин не исключил, что решение суда может быть в декабре 2017 года - феврале 2018 года.

Кроме того, заместитель Генпрокурора подчеркнул, что Украина готова передать правительству США доказательства по делу П.Лазаренко.

"У нас есть как минимум подтверждение финансовых сделок на более чем половину от указанной суммы (280 млн долл. - ред.) и мы готовы предоставить эти доказательства американской стороне в случае необходимости", - сказал Е.Енин.

Как сообщал УНН, во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 года в Киеве было обеспечено допросы важных свидетелей по делу П.Лазаренко, включая бывших премьеров, вице-премьеров и членов правительства Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против П.Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Ранее экс-заместитель Генпрокурора Николай Обиход сообщил, что в частности, речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.

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