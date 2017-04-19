П.Лазаренко пропонував уряду США угоду "50 на 50" - Є.Єнін

"За наявною у нас сьогодні інформацією юристи Лазаренка вже пропонували американській стороні укладення угоди, водночас умови "50 на 50" не є прийнятними ані для уряду США, ані для України, звідки ці гроші були вкрадені", - сказав Є.Єнін.

З його слів, йдеться про пропозицію слідству, за якою П.Лазаренко був готовий виплатити уряду США лише половину з суми у 280 млн дол., яка йому інкримінується.

При цьому, за його словами, американська сторона прогнозує, що рішення суду першої інстанції щодо повернення коштів можна очікувати вже наприкінці цього року. Є.Єнін не виключив, що рішення суду може бути у грудні 2017 року – лютому 2018 року.

Крім того заступник Генпрокурора підкреслив, що Україна готова передати уряду США докази у справі П.Лазаренка.

"У нас є щонайменше підтвердження фінансових оборудок на більше ніж половину від зазначеної суми (280 млн дол. – ред.) і ми готові надати ці докази американській стороні у разі потреби", - сказав Є.Єнін.

Як повідомляв УНН, у взаємодії з американськими партнерами в листопаді та грудні 2016 в Києві було забезпечено допити важливих свідків по справі П.Лазаренка, включно з колишніми прем'єрами, віце-прем’єрами та членами уряду України.

У 1998 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти П.Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Раніше екс-заступник Генпрокурора Микола Обіход повідомив, що зокрема, йдеться про 280 млн дол., які були арештовані на рахунках у Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках, а потім ще раз арештовані органами американської юстиції.