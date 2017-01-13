П.Анка исполнит ремейк хита Ф.Синатры на инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Канадско-американский певец и автор песен Пол Анка выступит на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с измененной версией хита My Way, написанного им для Фрэнка Синатры, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Пола попросили члены инаугурации комитета Трампа, и он будет только рад сделать это для своего старого друга", - пишет издание со ссылкой на источник.
Отмечается, что "Пол специально для Дональда Трампа переписал слова песни (My Way - ред.), которую он исполнит во время инаугурационного танца Дональда и его очаровательной первой леди Мелании".
По данным СМИ, на церемонии выступит также рэп-исполнитель Flo Rida.
Инаугурация 45-го президента США состоится 20 января.