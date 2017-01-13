П.Анка виконає ремейк хіта Ф.Сінатри на інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Канадсько-американський співак і автор пісень Пол Анка виступить на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа зі зміненою версією хіта My Way, написаного ним для Френка Сінатри, повідомляє УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Пола попросили члени інавгураційного комітету Трампа, і він буде тільки радий зробити це для свого старого друга", - пише видання із посиланням на джерело.
Відзначається, що "Пол спеціально для Дональда Трампа переписав слова пісні (My Way - ред.), яку він виконає під час інавгураційного танцю Дональда і його чарівної першої леді Меланії".
За даними ЗМІ, на церемонії виступить також реп-виконавець Flo Rida.
Інавгурація 45-го президента США відбудеться 20 січня.