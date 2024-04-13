Отца привлекли к ответственности за то, что позволил 9-летнему ребенку сесть за руль - Билошицкий

Отыскали и составили протокол в отношении 31-летнего отца, который посадил своего 9-летнего ребенка за руль, а видео распространил в сети. Об этом сообщает Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

Глава патрульной полиции Алексей Билошицкий раскритиковал поведение отца, который посадил за руль 9-летнюю дочь, а видео-подтверждение распространил в Интернете.

Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм

- заявил Алексей Билошицкий.

По информации, правоохранительные органы нашли 31-летнего отца и составили соответствующий протокол по части 1 статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и частью 2 статьи 126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины о правонарушениях.

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