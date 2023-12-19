Отсутствие контроля неба Украины имело влияние на южную операцию 2023 года - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие контроля за небом украинской стороной повлияло на проведение южной операции в 2023 года. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Неконтролируемое небо со стороны Украины имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции, но это не говорит о том, что мы не найдем выход, или уже не нашли. Но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей из амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим. - сказал Зеленский.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что все политические решения по передаче Украине американских истребителей F-16 приняты.

Остались техническая подготовка, обучение украинских пилотов и технического персонала, а также развитие инфраструктуры.