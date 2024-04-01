Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Следователи главка полиции Киева разоблачили в коррупционной схеме ведущего специалиста мобилизационного отдела одного из столичных районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, за свои услуги он предлагал 300 долларов. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Следователи главка полиции Киева совместно с работниками управления стратегических расследований в г. Киеве и при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили в коррупционной схеме ведущего специалиста мобилизационного отдела одного из столичных районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, - говорится в сообщении.

Детали

Полицейские установили, что к работнику ТЦК СП обратился представитель одного из столичных предприятий с просьбой поставить их будущего работника на воинский учет. Сам мужчина жил в Днепре и должен был приехать в столицу, а чтобы официально трудоустроиться ему надо находиться на воинском учете.

Работник ТЦК заверил собеседника о том, что его работника сразу мобилизуют на военную службу, однако предложил предоставить ему 300 долларов США, чтобы он повлиял на свое руководство, чтобы предоставить днепрянину отсрочку.

В ходе следственных действий правоохранители задокументировали преступное предложение служащего и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним

Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от уклонистов от мобилизации в обмен на снятие их с военных баз данных.