Отремонтировали дорожное покрытие, знаки и освещение: в Одесской области модернизировали 9 пунктов пропуска на границе

В Одесской области модернизировали 9 пунктов пропуска через государственную границу. В частности, речь идет о восстановлении дорожного покрытия, ремонт туалетов и работы по благоустройству. Об этом заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

В Одесской области модернизируем 9 пунктов пропуска через государственную границу. Это «Староказачье - Тудора», «Табаки - Мирное», «Рени - Джюрджюлешть», «Лесное - Сеиц», «Августовское 1 - Басарабьяска», «Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга», «Новые Трояны - Чадыр-Лунга», «Виноградовка - Вулкенешти» и «Долинское - Чишмикиой» - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что на указанных КПП отремонтировали административные здания и общественные туалеты, возобновили работу очистных сооружений, восстановили дорожное покрытие и нанесли разметку и установили дорожные знаки.

У всіх пунктах пропуску на кордоні України запровадили автоматизовану систему митного оформлення

Кроме того, провели работы по благоустройству территории и отремонтировали системы наружного освещения и построили периметральные ограждения и санитарно-технические модули

Модернизация контрольно-пропускных пунктов увеличила их пропускную способность и улучшила условия пересечения границы для работников и путешественников. На КПП «Рени - Джюрджюлешть» заработал совместный контроль - объяснили в агентстве.

Дополнение

В Госагентстве по восстановлению отметили, что марте прошлого года Кабмин принял решение о передаче 29 КПП через государственную границу в подчинение Агентства восстановления. Служба восстановления в Одесской области отвечает за 9 пунктов пропуска через государственную границу.

В ведомстве подчеркивают, что модернизация пунктов пропуска крайне важна для экономики воюющей страны, ведь большинство импорта и экспорта сейчас транспортируется именно по автодорогам.

Напомним,

Украина при поддержке международных партнеров проводит модернизацию инфраструктуры на пунктах пропуска на западных границах страны. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пунктов, уменьшение времени ожидания и создание комфортных условий для путешественников и работников.