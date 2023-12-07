Отравление Кара-Мурзы: Австралия ввела санкции против 13 россиян
Киев • УНН
Австралия ввела санкции против 13 человек, связанных с отравлением и задержанием российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, введя финансовые запреты и ограничения на поездки.
Правительство Австралии ввело санкции против причастных к отравлению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Об этом говорится в заявлении главы МИД Пенни Вонг, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Австралия ввела финансовые санкции и запретила въезд трем агентам Федеральной службы безопасности. Кроме того, в санкционный список попали еще десять человек, которые связаны с политически мотивированным арестом, судом и приговором Кара-Мурзи.
По словам Пенни Вонг, причастные к ужасным репрессиям в России против гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, оппозиционных деятелей и меньшинств должны быть привлечены к ответственности.
Австралия призывает Россию выполнять свои обязательства по правам человека в соответствии с международными договорами. Мы также призываем к немедленному и безусловному освобождению Кара-Мурзы и всех других задержанных политических активистов
Дополнение
Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции, в частности, попали:
- судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина,
- судья Басманного районного суда Елена Ленская,
- прокурор Борис Локтионов,
- замглавы Минюста Олег Свириденко,
- начальник Главного следственного управления Денис Колесников,
- следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.
Контекст
Предположительно, попытки отравить Кара-Мурзу были дважды, в 2015 и 2017 годах. Результаты исследования, которое проводилось во Франции по просьбе потерпевшего, показали многократное превышение концентрации марганца, цинка, меди и ртути.
Напомним
После начала полномасштабной войны в Украине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза остался в России.
Весной 2022 года он был задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, а затем против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в государственной измене.
Отравление Кара-Мурзы: Австралия ввела санкции против 13 россиян
Австралия ввела санкции против 13 человек, связанных с отравлением и задержанием российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, введя финансовые запреты и ограничения на поездки.
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