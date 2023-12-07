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Отравление Кара-Мурзы: Австралия ввела санкции против 13 россиян

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 15:11  •  24481 просмотра

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Австралия ввела санкции против 13 человек, связанных с отравлением и задержанием российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, введя финансовые запреты и ограничения на поездки.

Правительство Австралии ввело санкции против причастных к отравлению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Об этом говорится в заявлении главы МИД Пенни Вонг, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Австралия ввела финансовые санкции и запретила въезд трем агентам Федеральной службы безопасности. Кроме того, в санкционный список попали еще десять человек, которые связаны с политически мотивированным арестом, судом и приговором Кара-Мурзи.

По словам Пенни Вонг, причастные к ужасным репрессиям в России против гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, оппозиционных деятелей и меньшинств должны быть привлечены к ответственности.

Австралия призывает Россию выполнять свои обязательства по правам человека в соответствии с международными договорами. Мы также призываем к немедленному и безусловному освобождению Кара-Мурзы и всех других задержанных политических активистов

- говорится в заявлении Вонг.

Дополнение

Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции, в частности, попали:

  • судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина,
  • судья Басманного районного суда Елена Ленская,
  • прокурор Борис Локтионов,
  • замглавы Минюста Олег Свириденко,
  • начальник Главного следственного управления Денис Колесников,
  • следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.

Контекст

Предположительно, попытки отравить Кара-Мурзу были дважды, в 2015 и 2017 годах. Результаты исследования, которое проводилось во Франции по просьбе потерпевшего, показали многократное превышение концентрации марганца, цинка, меди и ртути.

Напомним

После начала  полномасштабной войны в Украине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза остался в России.

Весной 2022 года он был задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, а затем против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в государственной измене.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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The poisoning of Kara-Murza: Australia imposes sanctions on 13 Russians
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