Отравление Кара-Мурзы: Австралия ввела санкции против 13 россиян

Правительство Австралии ввело санкции против причастных к отравлению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Об этом говорится в заявлении главы МИД Пенни Вонг, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Австралия ввела финансовые санкции и запретила въезд трем агентам Федеральной службы безопасности. Кроме того, в санкционный список попали еще десять человек, которые связаны с политически мотивированным арестом, судом и приговором Кара-Мурзи.

По словам Пенни Вонг, причастные к ужасным репрессиям в России против гражданского общества, правозащитников, независимых журналистов, оппозиционных деятелей и меньшинств должны быть привлечены к ответственности.

Австралия призывает Россию выполнять свои обязательства по правам человека в соответствии с международными договорами. Мы также призываем к немедленному и безусловному освобождению Кара-Мурзы и всех других задержанных политических активистов - говорится в заявлении Вонг.

Дополнение

Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции, в частности, попали:

судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина,

судья Басманного районного суда Елена Ленская,

прокурор Борис Локтионов,

замглавы Минюста Олег Свириденко,

начальник Главного следственного управления Денис Колесников,

следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.

Контекст

Предположительно, попытки отравить Кара-Мурзу были дважды, в 2015 и 2017 годах. Результаты исследования, которое проводилось во Франции по просьбе потерпевшего, показали многократное превышение концентрации марганца, цинка, меди и ртути.

Напомним

После начала полномасштабной войны в Украине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза остался в России.

Весной 2022 года он был задержан по обвинению в распространении фейков о российской армии, а затем против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в государственной измене.