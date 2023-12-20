Отработанное ядерное топливо из отечественных реакторов уже транспортируется в Централизованное хранилище - Энергоатом
Киев • УНН
Энергоатом транспортирует отработанное ядерное топливо с украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что позволяет Украине ежегодно экономить около 200 миллионов долларов США и обеспечивает самодостаточность в сфере обращения с ядерным топливом.
Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" транспортирует отработанное ядерное топливо с украинских АЭС на хранение в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
ГП "НАЭК "Энергоатом" уже полноценно транспортирует отработанное ядерное топливо из отечественных реакторов в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), спроектированного американской компанией Holtec International
Детали
Отмечается, что строительство и введение Хранилища в эксплуатацию продолжалось несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину.
ЦХОЯТ дает возможность ежегодно экономить около 200 млн долларов. Также делает Украину вполне самодостаточной в стратегически важной сфере обращения с отработанным ядерным топливом и его хранения.
"Сейчас ЦХОЯТ успешно эксплуатируется и выполняет свою функцию на 100%. В то же время экономия средств на вывоз и сухое хранение отработанного ядерного топлива с отечественных АЭС только в этом году уже полностью покрыла расходы на строительство Хранилища", - отметил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Дополнение
Петр Котин в эфире телемарафона рассказал, что первый в Украине энергоблок по технологии АР1000 должен начать работу на Хмельницкой АЭС в 2028-2029 году.
Отработанное ядерное топливо из отечественных реакторов уже транспортируется в Централизованное хранилище - Энергоатом
Энергоатом транспортирует отработанное ядерное топливо с украинских АЭС в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), что позволяет Украине ежегодно экономить около 200 миллионов долларов США и обеспечивает самодостаточность в сфере обращения с ядерным топливом.
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