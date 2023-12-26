Открытие "Олимпийца" и подготовка к Олимпийским играм: итоги 2023 года в сфере спорта Одесской области
Киев • УНН
В 2023 году одесские спортсмены отличились на международном уровне, получив медали и установив рекорды. В 2024 году область планирует увеличить финансирование спорта.
В 2023 году спортсмены Одесской области поражали мир своими выдержкой, силой и высоким профессионализмом: получали медали на международных соревнованиях, устанавливали рекорды на различных турнирах. Как прошел 2023 год в сфере спорта региона рассказали в Одесской ОГА, передает УНН.
Детали
Так, в этом году на базе Одесского дворца спорта хоккейный клуб "Днепр" из Херсона возобновил выступления в чемпионате Украины по хоккею. Кроме того, возобновлена работа спортивного комплекса коммунального учреждения "Одесская областная школа высшего спортивного мастерства "Олимпиец", который более года после завершения основных работ по капитальному ремонту не работал из-за выявленных многочисленных недостатков. Сейчас "Олимпиец" работает в обычном режиме. Также, 14 декабря впервые за последние годы "Олимпиец" принял чемпионат Одесской области по легкой атлетике.
"Продолжаются переговоры о проведении в "Олимпийце" чемпионатов Украины и учебно-тренировочных сборов сборных команд Украины по олимпийским и паралимпийским видам спорта. В 2024 году на базе "Олимпийца" планируется осуществлять подготовку спортсменов Одесской области к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже", - сообщили в ОГА.
В военной администрации добавили, что уже сегодня спортсмены Одесской области, которые достигли высоких результатов на международных соревнованиях, а также их тренеры получают увеличенную денежную помощь. В то же время в 2024 году планируется увеличить поддержку развития спорта в Одесской области, которая будет распределяться между различными субъектами физической культуры и спорта по дифференцированному подходу, то есть помощь будут получать лучшие и наиболее эффективные.
Кроме того, в ОВА анонсировали продолжение поддержки спортсменов высокого класса. В частности, кандидаты на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх будут получать денежную помощь в размере 20 тысяч гривен в месяц.
"Мы благодарны каждому спортсмену, тренеру и всем, кто вкладывает силу и усилия в развитие нашей спортивной семьи. Совместно мы поддерживаем дух побед и готовы преодолеть любые вызовы. В новом году надеемся на еще больше побед, новые рекорды и спортивные достижения, которые будут примером для будущих поколений", - резюмировали в ОВА.
Открытие "Олимпийца" и подготовка к Олимпийским играм: итоги 2023 года в сфере спорта Одесской области
В 2023 году одесские спортсмены отличились на международном уровне, получив медали и установив рекорды. В 2024 году область планирует увеличить финансирование спорта.
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