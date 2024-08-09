Отключения света 10 августа не планируются - Укрэнерго
Киев • УНН
10 августа отключения электроэнергии не прогнозируются. Рекомендуется использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00. В случае изменения ситуации будет дополнительное сообщение.
В Украине в субботу, 10 августа, отключения электроэнергии не прогнозируются. Рекомендуется использовать мощную технику с 11:00 до 15:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Завтра, 10 августа, отключения применяться не будут. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00
При изменении ситуации - о мерах ограничения обещают сообщить дополнительно.
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