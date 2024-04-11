Отключений света из-за разрушения Трипольской ТЭС не планируется - Укрэнерго

Из-за разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки рф не планируются отключения света. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

На вопрос, планируются ли отключения электроэнергии из-за разрушения Трипольской ТЭС, в "Укрэнерго" ответили: "Нет, не планируется".

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас нет дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме.

"Сейчас дефицита в системе нет, а наоборот есть профицит. Это означает, что в системе есть избыток. Работают солнечные электростанции на полную мощность, кроме всех других видов электростанций, которые есть в нашей энергосистеме. Но в вечерние часы суток, то есть когда потребление максимально высокое - это в частности с 19:00 по 22:00 у нас прогнозируется незначительный дефицит в энергосистеме, но мы не планируем никаких отключений", - рассказали в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что найдут ресурсы, чтобы сбалансировать энергосистему в вечерние часы суток.

Однако в компании призвали потребителей с 19:00 по 22:00 придерживаться экономного режима потребления.

"Конечно нам очень поможет если потребители будут придерживаться экономного режима потребления, не включать все мощные приборы в эти часы суток одновременно, максимально выключать свет там, где это можно, переносить стирку на ночные часы, потому что энергосистема которая восстанавливается после атаки, энергообъекты, которые восстанавливаются после атак очень важно не перегружать, чтобы энергетики могли быстрее провести восстановительная и ремонтные работы", - пояснили в "Укрэнерго".

Дополнение

Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф.

Центрэнерго комментируя уничтожение Трипольской ТЭС во время массированной ракетной атаки, назвали это "черным днем в истории Центрэнерго".