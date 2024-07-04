Киев • УНН
С 5 июля в часы пиковых нагрузок во всех регионах Украины во время стабилизационных отключений будут отключаться сразу три очереди пользователей.
Завтра в течение суток, 5 июля, во всех регионах Украины будут действовать стабилизационные отключения света. В пиковые часы нагрузки будут выключать сразу три очереди. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди
В то же время в "Укрэнерго" добавляют, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним
Ранее в ДТЭК рассказали, что 5 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток.