Киев • УНН
В связи с повышенным спросом на электроэнергию, 17 июля с 17:00 до 22:00 в Украине состоятся плановые отключения электроэнергии во всех регионах, до 4-х очередей в пиковые часы.
Завтра, 17 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Отмечается, что ночью будет действовать только две очереди отключений, зато в пиковые часы суток - будут выключать сразу 4 очереди пользователей.
С 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений;
С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди;
С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно
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