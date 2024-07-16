Завтра, 17 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Отмечается, что ночью будет действовать только две очереди отключений, зато в пиковые часы суток - будут выключать сразу 4 очереди пользователей.

С 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений;

С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди;

С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно

- заявили в Укрэнерго.

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