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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От производителя к потребителю: в МХП рассказали, как контролируют качество пищевых продуктов

От производителя к потребителю: в МХП рассказали, как контролируют качество пищевых продуктов

Киев  •  УНН

12:44 • 5936 просмотра

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МХП внедряет многоуровневую систему контроля качества на всех этапах производства курятины. Компания обеспечивает контроль от инкубации яиц до реализации в магазинах, привлекая более 300 специалистов по качеству.

Курятина - наиболее употребляемый вид мяса в Украине. Свою популярность продукт получил благодаря вкусу, диетическим свойствам и цене, по сравнению с другими видами мяса. Крупнейшим производителем курятины в Украине является компания МХП. Подход МХП к качеству можно описать принципом "от зерна до тарелки". Это означает тщательный контроль на каждом этапе производства - от получения зерна для комбикорма до того, в каких условиях уже готовая продукция реализуется в магазинах. Как работает эта система - читайте в материале УНН.

Детали 

На всех предприятиях МХП осуществляется тщательный контроль каждого этапа производства, что позволяет обеспечить высочайшее качество продукции и соответствие установленным стандартам качества и безопасности. Этим занимаются отделы контроля качества, количество специалистов в общем насчитывает более 300 человек.

О том, что делает компания, чтобы продукты были качественными, рассказали руководитель управления контроля качества МХП Людмила Шевчук и руководитель отдела управления системой качества и сертификации МХП Ирина Колодяжная.

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Людмила Шевчук 

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Ирина Колодяжная

Двигаемся по направлению от яйца в инкубаторе к полке в магазине.

Этап: яйцо в инкубаторе

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Цыплята появляются на свет на инкубаторно-птицеводческих станциях. Там стоят огромные инкубационные машины и выводные шкафы. В последних они уже непосредственно вылупляются из яйца. Весь процесс занимает 21 сутки.

Большинство процессов в инкубационных машинах и выводных шкафах - автоматизированы. Это позволяет избежать ошибок из-за человеческого фактора. Все показатели, в частности постоянную температуру в 24°C-26°C, контролирует программа. На пульте управления специалисты видят всю информацию по каждой установке. Если где-то есть нарушения, срабатывает сигнализация и они быстро вмешиваются. 

Этап: выращивание

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Растут цыплята в птичниках - больших одноэтажных продолговатых зданиях. В возрасте одного дня их доставляют в птичники в специальном транспорте, полностью закрытом и с контролируемой температурой. 

Птичники - закрытого типа. Это нужно, чтобы контролировать микроклимат внутри, ведь при +35°C или -20°C за окном цыплятам пришлось бы несладко. Это также делает автоматизированная система: она следит за температурой, показателями газовой среды и сигнализирует о любых изменениях. 

Контроль условий содержания и состояния птицы на производственных участках осуществляет ведущий врач ветеринарной медицины не менее четырех раз в период выращивания.

Этап: производство

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На производстве о качестве заботятся так же тщательно. Для контроля чистоты работники лаборатории проводят исследования, в частности, смывы с рук работников перед работой и в процессе, смывы со спецодежды, чтобы убедиться, что она чистая. 

Кроме того, на производстве есть другие дополнительные исследования. Например, с помощью специального оборудования дополнительно проверяют филе, чтобы избежать наличия в нем костей или хрящей.

Вся упакованная продукция на предприятиях проверяется на металлодетекторе, чтобы исключить возможность обнаружения металла в готовой продукции.

Этап: транспортировка и хранение

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С предприятия до точки продажи курятину и доработанные продукты (котлеты, сосиски, митболы) перевозят в специальных грузовиках-рефрижераторах, которые обязательно проходят мойку и дезинфекцию перед загрузкой продукции. Оборудование внутри поддерживает нужную температуру: не выше -18°С или от 0°С до +4°С - в зависимости от того, перевозят замороженные или охлажденные продукты.

В целом продуктовое путешествие - от предприятия через распределительный центр и до точки продажи - занимает максимум полтора суток. То есть, продукция не задерживается на складах.

этап: магазин

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Совместно с партнерами МХП развивает несколько сетей, которые насчитывают почти 1500 торговых точек. Это магазины "Наша Ряба", "Еда свежая" и "Мясомаркет", а также сеть заведений безопасного фастфуда Döner Маркет. Например, для магазинов МХП, как поставщик, обеспечивает 70% ассортимента продуктов и сырья собственного производства. Разрабатывают рецептуры и готовят блюда лучшие шеф-повара страны, которые работают в компании.

Контроль на торговых точках осуществляется по принципам HACCP (система анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек). Когда продукцию привозят в магазин, ее обязательно проверяют: документы, внешний вид, температурный режим транспортировки, температуру продукта, упаковку, маркировку, срок годности.

Все эти этапы - обязательные для компании-производителя, которая предлагает потребителям качественную и безопасную продукцию. Поэтому одна из основных задач МХП как кулинарной компании - держать качество и безопасность в фокусе. В компании придерживаются принципа "от зерна до тарелки" и контролируют качество от получения зерна для комбикорма и яйца, заложенного в инкубатор, до того, в каких условиях уже готовая продукция реализуется в магазинах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
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