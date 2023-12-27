От правительства скоро ожидают стратегию доходов. Это маяк МВФ

Еще один маяк МВФ остался к выполнению до конца года - утверждение и публикация национальной стратегии доходов до 2030 года, скоро этот документ ожидается от правительства. Об этом в среду сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

У нас на этот год остался еще один маяк МВФ, который надо выполнить в декабре. Это утверждение и публикация Национальной стратегии доходов до 2030 года. (...) Ждем скоро от правительства - написал Железняк в Telegram.

По его словам, документ - очень большой (где-то 150 страниц). В нем будет описано, что произойдет с налоговой и таможенной политикой ближайшие 5 лет.

МВФ ожидает от Украины стратегии доходов