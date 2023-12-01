От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

Хотя основными получателями помощи сейчас являются военные, однако, Биржа Благотворительности "ДоброДій" не оставляет поддержку по другим направлениям, а это и помощь тяжелобольным детям, и поддержка медицинских учреждений, а также образовательные проекты, пишет УНН.

Детали

Всего с начала полномасштабного вторжения и до конца ноября 2023 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи, основанной Еленой и Юлией Соседками, была оказана помощь, которая оценивается в 120 миллионов 430 тысяч гривен.

Помощь получили:

- ВСУ - на 88 800 000 грн.

- базовые медицинские учреждения - на 8 200 000 грн.

- тяжелобольные дети - на 9 700 000 грн.

- получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.

- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.

Напомним, что среди прочего в ноябре была завершена передача второй партии крупногабаритных грузовиков концернов Volvo Group и Scania AB для подразделений Морской пехоты ВСУ. Кроме того, приобретено 5 штурмовых лодок Whaly для 35 и 38 бригад, которые работают на Южном направлении вместе с ротой ударных БпАК "ПТАХИ МАДЯРА". Также оказана помощь медицинскому добровольческому батальону "Госпитальеры".

Справочно

Биржа Благотворительности "ДоброДій" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году "ДоброДій" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018". В 2020 и 2022 годах Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020" и 2-е место в номинации "Платформа добра".

Кроме того, в 2022 году ББ вошла в престижный рейтинг "Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)". Как отмечала соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного "пассивного" перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в короткие сроки. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

"Все 9 лет "ДоброДій" для меня - это не о благотворительности в привычном понимании этого слова. Это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке", - говорит она