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От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 07:25  •  19896 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.

Хотя основными получателями помощи сейчас являются военные, однако, Биржа Благотворительности "ДоброДій" не оставляет поддержку по другим направлениям, а это и помощь тяжелобольным детям, и поддержка медицинских учреждений, а также образовательные проекты, пишет УНН.

Детали

Всего с начала полномасштабного вторжения и до конца ноября 2023 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи, основанной Еленой и Юлией Соседками,  была оказана помощь, которая оценивается в 120 миллионов 430 тысяч гривен.

Помощь получили:

- ВСУ - на 88 800 000 грн.

- базовые медицинские учреждения - на 8 200 000 грн.

- тяжелобольные дети - на 9 700 000 грн.

- получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.

- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.

Напомним, что среди прочего  в ноябре была завершена передача второй партии крупногабаритных грузовиков концернов Volvo Group и Scania AB для подразделений Морской пехоты ВСУ.  Кроме того, приобретено 5 штурмовых лодок Whaly для 35 и 38 бригад, которые работают на Южном направлении вместе с ротой ударных БпАК "ПТАХИ МАДЯРА".  Также оказана помощь медицинскому добровольческому батальону "Госпитальеры".

Справочно

Биржа Благотворительности "ДоброДій" основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году "ДоброДій" вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса "Благотворительная Украина-2018". В 2020 и 2022 годах Биржа получила 2 призовых места в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2020" и 2-е место в номинации "Платформа добра".

Кроме того, в 2022 году ББ вошла в престижный рейтинг "Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)". Как отмечала соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного "пассивного" перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в короткие сроки. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

"Все 9 лет "ДоброДій" для меня - это не о благотворительности в привычном понимании этого слова. Это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке", - говорит она  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Від допомоги важкохворим дітям до придбання штурмових човнів: на Біржі Благодійності "ДоброДій" розповіли, куди спрямовують підтримку
From helping seriously ill children to purchasing assault boats: the DobroDiy Charity Exchange told where their support is directed
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От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.

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