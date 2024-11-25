Осторожно, фейк: UNICEF предупредил о несуществующей благотворительной акции «подарки ко Дню святого Николая»

В тиктоке распространяют фейковое видео о якобы благотворительной акции от Фонда UNICEF для украинских детей ко Дню святого Николая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Согласно информации, украинцев призывают перейти по ссылке в шапке профиля и заполнить анкету для «получения помощи». Однако эта информация не соответствует действительности.

Фонд предупредил, что не принимает заявок на получение подарочных наборов, и предостерег пользователей от ввода личных данных на сторонних ресурсах.

К сожалению, в сети продолжают распространяться мошеннические объявления от имени ЮНИСЕФ! Мы подчеркиваем, что не принимаем заявки на получение подарочных наборов ко Дню Николая. Поэтому будьте внимательны, не переходите на сторонние ресурсы и не делитесь своими личными данными - сообщил ЮНИСЕФ.

Фонд призывает проверять всю информацию в официальном Телеграмм-канале UNICEF. Относительно случаев мошенничества советуют обращаться в Киберполицию.

Подобный контент создается для мошенничества или увеличения охвата анонимных Telegram-каналов - говорится в сообщении ЦПД.

Напомним,

Недавно были опубликованы советы «Как не стать жертвой фейков?», которые предоставило Министерство цифровой трансформации. Среди основных советов - доверие только официальным каналам и отказ от анонимных телеграмм-каналов.

Как не стать жертвой фейков? В Минцифры дали советы