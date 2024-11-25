Осторожно, фейк: UNICEF предупредил о несуществующей благотворительной акции «подарки ко Дню святого Николая»
Киев • УНН
В TikTok распространяют фейковое видео о благотворительной акции от UNICEF для украинских детей. Фонд опровергает информацию и предостерегает не вводить личные данные на сторонних ресурсах.
В тиктоке распространяют фейковое видео о якобы благотворительной акции от Фонда UNICEF для украинских детей ко Дню святого Николая. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Согласно информации, украинцев призывают перейти по ссылке в шапке профиля и заполнить анкету для «получения помощи». Однако эта информация не соответствует действительности.
Фонд предупредил, что не принимает заявок на получение подарочных наборов, и предостерег пользователей от ввода личных данных на сторонних ресурсах.
К сожалению, в сети продолжают распространяться мошеннические объявления от имени ЮНИСЕФ! Мы подчеркиваем, что не принимаем заявки на получение подарочных наборов ко Дню Николая. Поэтому будьте внимательны, не переходите на сторонние ресурсы и не делитесь своими личными данными
Фонд призывает проверять всю информацию в официальном Телеграмм-канале UNICEF. Относительно случаев мошенничества советуют обращаться в Киберполицию.
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Напомним,
Недавно были опубликованы советы «Как не стать жертвой фейков?», которые предоставило Министерство цифровой трансформации. Среди основных советов - доверие только официальным каналам и отказ от анонимных телеграмм-каналов.
Как не стать жертвой фейков? В Минцифры дали советы20 нояб. 2024, 16:57 • 22677 просмотров