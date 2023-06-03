Остин: война россии показывает, каким опасным стал бы мир, если бы великие страны могли безнаказанно вторгаться к соседям

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"Шокирующая агрессия россии показывает людям во всем мире, насколько опасным стал бы наш мир, если бы большие страны могли просто безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. Вторжение россии показывает нам все опасности беспорядка и цену хаоса", - заявил министр.

Детали

Остин отметил, что присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова на переговорах в Сингапуре "напоминает нам, что мы никогда не можем воспринимать мир и безопасность как должное".

Он также сказал, что полномасштабное вторжение рф в Украину является "напоминанием", что безопасность или процветание в Азии "нельзя воспринимать как должное". Министр добавил, что политика безопасности Соединенных Штатов в Азии остается главным образом сосредоточенной на сдерживании, добавив, что "весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в кулуарах оборонного саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре с Министром обороны США Ллойдом Остином. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что "украинско-американское партнерство крепкое" и работа над восстановлением мира в Европе продолжается.