Остин: война россии показывает, каким опасным стал бы мир, если бы великие страны могли безнаказанно вторгаться к соседям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на ежегодном форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил, что война россии против Украины показала, "насколько опасным" стал бы мир, если бы большие страны "могли безнаказанно вторгаться к соседям". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Washington Post.
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"Шокирующая агрессия россии показывает людям во всем мире, насколько опасным стал бы наш мир, если бы большие страны могли просто безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. Вторжение россии показывает нам все опасности беспорядка и цену хаоса", - заявил министр.
Детали
Остин отметил, что присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова на переговорах в Сингапуре "напоминает нам, что мы никогда не можем воспринимать мир и безопасность как должное".
Он также сказал, что полномасштабное вторжение рф в Украину является "напоминанием", что безопасность или процветание в Азии "нельзя воспринимать как должное". Министр добавил, что политика безопасности Соединенных Штатов в Азии остается главным образом сосредоточенной на сдерживании, добавив, что "весь мир заинтересован в сохранении мира и стабильности в Тайваньском проливе".
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в кулуарах оборонного саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре с Министром обороны США Ллойдом Остином. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что "украинско-американское партнерство крепкое" и работа над восстановлением мира в Европе продолжается.