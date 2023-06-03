Остін: війна росії показує, яким небезпечним став би світ, якби великі країни могли безкарно вторгатися до сусідів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на щорічному безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив, що війна росії проти України показала, "наскільки небезпечним" став би світ, якби великі країни "могли безкарно вторгатися до сусідів". Про це інформує УНН, посилаючись на The Washington Post.
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"Шокуюча агресія росії показує людям у всьому світі, наскільки небезпечним став би наш світ, якби великі країни могли просто безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. Вторгнення росії показує нам усі небезпеки безладу та ціну хаосу", - заявив міністр.
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Остін зазначив, що присутність міністра оборони України Олексія Резнікова на переговорах у Сінгапурі "нагадує нам, що ми ніколи не можемо сприймати мир і безпеку як належне".
Він також зауважив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну є "нагадуванням", що безпеку чи процвітання в Азії "не можна сприймати як належне". Міністр додав, що політика безпеки Сполучених Штатів в Азії залишається головним чином зосередженою на стримуванні, додавши, що "весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці".
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в кулуарах оборонного саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Очільник оборонного відомства України підкреслив, що "українсько-американське партнерство міцне" і робота над відновленням миру у Європі триває.