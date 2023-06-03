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Остін: війна росії показує, яким небезпечним став би світ, якби великі країни могли безкарно вторгатися до сусідів

Київ • УНН

 • 4553573 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на щорічному безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив, що війна росії проти України показала, "наскільки небезпечним" став би світ, якби великі країни "могли безкарно вторгатися до сусідів". Про це інформує УНН, посилаючись на The Washington Post.

Остін: війна росії показує, яким небезпечним став би світ, якби великі країни могли безкарно вторгатися до сусідів

Цитата

"Шокуюча агресія росії показує людям у всьому світі, наскільки небезпечним став би наш світ, якби великі країни могли просто безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. Вторгнення росії показує нам усі небезпеки безладу та ціну хаосу", - заявив міністр.

Деталі

Остін зазначив, що присутність міністра оборони України Олексія Резнікова на переговорах у Сінгапурі "нагадує нам, що ми ніколи не можемо сприймати мир і безпеку як належне".

Він також зауважив, що повномасштабне вторгнення рф в Україну є "нагадуванням", що безпеку чи процвітання в Азії "не можна сприймати як належне". Міністр додав, що політика безпеки Сполучених Штатів в Азії залишається головним чином зосередженою на стримуванні, додавши, що "весь світ зацікавлений у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці".

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в кулуарах оборонного саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Очільник оборонного відомства України підкреслив, що "українсько-американське партнерство міцне" і робота над відновленням миру у Європі триває.

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