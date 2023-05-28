Последнее подавление свободы слова в Китае: 67 000 аккаунтов закрыты, 1,4 млн постов в социальных сетях удалены

Детали

Расследование, которое было частью более широкой кампании "исправления", привело к закрытию 67 000 учетных записей в социальных сетях и удалению сотен тысяч сообщений в период с 10 марта по 22 мая.

Кампания по очистке Китая

С 2021 года Китай принимает меры по "очистке" своего киберпространства, нацеливаясь на миллиарды учетных записей в социальных сетях, чтобы усилить контроль над онлайн-платформами.

Недавние репрессии, согласно сообщению Reuters, были сосредоточены на популярных китайских приложениях для социальных сетей, таких как WeChat, Douyin и Weibo, с особым натиском на учетные записи, которые публикуют новости и информацию, но не являются государственными.

Из 67 000 закрытых учетных записей почти 8 000 были закрыты за "распространение фейковых новостей, слухов и вредоносной информации". Примерно 930 000 других учетных записей столкнулись с менее суровыми наказаниями.

Кроме того, регулирующий орган провел отдельную кампанию, в ходе которой было закрыто более 100 000 учетных записей, которые якобы вводили в заблуждение.

Управление киберпространства Китая сообщило, что во время недавней кампании было атаковано около 13 000 поддельных военных учётных записей с такими названиями, как "Командование Красной Армии Китая", "Антитеррористические силы Китая" и "Ракетные войска стратегического назначения".

Кроме того, 25 000 учетных записей были атакованы за то, что они выдавали себя за государственные учреждения, такие как центры профилактики и контроля заболеваний и государственные научно-исследовательские институты.

Более того, почти 187 000 учетных записей столкнулись с последствиями за то, что выдавали себя за средства массовой информации, а более 430 000 были отмечены за предоставление профессиональных советов или образовательных услуг без надлежащей квалификации.

Еще 45 000 учетных записей были закрыты за участие в таких действиях, как "раздувание горячих тем, погоня за влиянием и незаконная монетизация".

Администрация киберпространства заявила, что она активно сотрудничала с отделами общественной безопасности и надзора за рынком для борьбы с незаконными "самостоятельными СМИ". Там призвали граждан участвовать в мониторинге таких учетных записей и сообщать о них.

Добавим

Китайское правительство, по данным Reuters, часто задерживает аккаунты отдельных лиц и цензурирует учетные записи, которые делятся или публикуют фактическую информацию, которая считается деликатной или критикует Коммунистическую партию, правительство или вооруженные силы, особенно когда такой контент становится вирусным.