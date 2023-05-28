Останнє придушення свободи слова в Китаї: 67 000 аккаунтів закрито, 1,4 млн постів у соціальних мережах видалено

Деталі

Розслідування, яке було частиною ширшої кампанії "виправлення", призвело до закриття 67 000 облікових записів у соціальних мережах та видалення сотень тисяч повідомлень у період з 10 березня по 22 травня.

Кампанія з очищення Китаю

З 2021 року Китай вживає заходів щодо "очищення" свого кіберпростору, націлюючись на мільярди облікових записів у соціальних мережах, щоб посилити контроль над онлайн-платформами.

Нещодавні репресії, згідно з повідомленням Reuters, були зосереджені на популярних китайських додатках для соціальних мереж, таких як WeChat, Douyin і Weibo, з особливим натиском на облікові записи, які публікують новини та інформацію, але не є державними.

З 67 000 закритих облікових записів майже 8 000 були закриті за "поширення фейкових новин, чуток та шкідливої інформації". Приблизно 930 000 інших облікових записів зіткнулися з менш суворими покараннями.

Крім того, регулюючий орган провів окрему кампанію, в ході якої було закрито понад 100 000 облікових записів, які нібито вводили в оману.

Управління кіберпростору Китаю повідомило, що під час нещодавньої кампанії було атаковано близько 13 000 підроблених військових облікових записів з такими назвами, як "Командування Червоної Армії Китаю", "Антитерористичні сили Китаю" та "Ракетні війська стратегічного призначення".

Крім того, 25 000 облікових записів були атаковані за те, що вони видавали себе за державні установи, такі як центри профілактики та контролю захворювань та державні науково-дослідні інститути.

Щобільше, майже 187 000 облікових записів зіткнулися з наслідками за те, що видавали себе за засоби масової інформації, а понад 430 000 були відзначені за надання професійних порад чи освітніх послуг без належної кваліфікації.

Ще 45 000 облікових записів було закрито за участь у таких діях, як "роздування гарячих тем, гонитва за впливом та незаконна монетизація".

Адміністрація кіберпростору заявила, що вона активно співпрацювала з відділами громадської безпеки та нагляду за ринком для боротьби з незаконним "самостійним медіа". Там закликали громадян брати участь у моніторингу таких облікових записів та повідомляти про них.

Додамо

Китайський уряд, за даними Reuters, часто затримує акаунти окремих осіб і цензурує облікові записи, які діляться або публікують фактичну інформацію, яка вважається делікатною або критикує Комуністичну партію, уряд або збройні сили, особливо коли такий контент стає вірусним.