Останнє придушення свободи слова в Китаї: 67 000 аккаунтів закрито, 1,4 млн постів у соціальних мережах видалено

ukru
29 березня, 17:57 • 274966 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 370999 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305837 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340686 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 305362 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222157 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206612 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165436 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537941 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175563 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 30362 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 23618 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 18509 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 15377 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 14221 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 395168 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537941 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570911 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567873 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205992 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 370999 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175883 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166721 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137576 перегляди
Актуальне
Останнє придушення свободи слова в Китаї: 67 000 аккаунтів закрито, 1,4 млн постів у соціальних мережах видалено

Останнє придушення свободи слова в Китаї: 67 000 аккаунтів закрито, 1,4 млн постів у соціальних мережах видалено

Київ • УНН

 • 494140 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Управління кіберпростору Китаю оголосило про видалення 1,4 мільйона повідомлень у соціальних мережах у рамках двомісячного розслідування, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Розслідування, яке було частиною ширшої кампанії "виправлення", призвело до закриття 67 000 облікових записів у соціальних мережах та видалення сотень тисяч повідомлень у період з 10 березня по 22 травня.

Кампанія з очищення Китаю

З 2021 року Китай вживає заходів щодо "очищення" свого кіберпростору, націлюючись на мільярди облікових записів у соціальних мережах, щоб посилити контроль над онлайн-платформами.

Нещодавні репресії, згідно з повідомленням Reuters, були зосереджені на популярних китайських додатках для соціальних мереж, таких як WeChat, Douyin і Weibo, з особливим натиском на облікові записи, які публікують новини та інформацію, але не є державними.

З 67 000 закритих облікових записів майже 8 000 були закриті за "поширення фейкових новин, чуток та шкідливої інформації". Приблизно 930 000 інших облікових записів зіткнулися з менш суворими покараннями.

Крім того, регулюючий орган провів окрему кампанію, в ході якої було закрито понад 100 000 облікових записів, які нібито вводили в оману.

Управління кіберпростору Китаю повідомило, що під час нещодавньої кампанії було атаковано близько 13 000 підроблених військових облікових записів з такими назвами, як "Командування Червоної Армії Китаю", "Антитерористичні сили Китаю" та "Ракетні війська стратегічного призначення".

Крім того, 25 000 облікових записів були атаковані за те, що вони видавали себе за державні установи, такі як центри профілактики та контролю захворювань та державні науково-дослідні інститути.

Щобільше, майже 187 000 облікових записів зіткнулися з наслідками за те, що видавали себе за засоби масової інформації, а понад 430 000 були відзначені за надання професійних порад чи освітніх послуг без належної кваліфікації.

Ще 45 000 облікових записів було закрито за участь у таких діях, як "роздування гарячих тем, гонитва за впливом та незаконна монетизація".

Адміністрація кіберпростору заявила, що вона активно співпрацювала з відділами громадської безпеки та нагляду за ринком для боротьби з незаконним "самостійним медіа". Там закликали громадян брати участь у моніторингу таких облікових записів та повідомляти про них.

Додамо

Китайський уряд, за даними Reuters, часто затримує акаунти окремих осіб і цензурує облікові записи, які діляться або публікують фактичну інформацію, яка вважається делікатною або критикує Комуністичну партію, уряд або збройні сили, особливо коли такий контент стає вірусним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76