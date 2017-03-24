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Личность убийцы Д.Вороненкова не установлена

Личность убийцы Д.Вороненкова не установлена

Киев • УНН

 • 37139 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Личность убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова до сих пор официально не установлена. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что процедура опознания стрелявшего в Вороненкова не произведена, а вся информация которая появилась в СМИ и от политиков о его персоне базируется исключительно на документах выявленных у киллера. Источник в правоохранительных органах отметил , что пока говорить с уверенностью, действительно ли это Павел Паршов или нет - нельзя. Кроме того, еще не проведена процедура опознания мужчины родными.

Как сообщал УНН, появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения . При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данными, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя, как имя убийцы, озвучил и нардеп Антон Геращенко. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице .

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, в киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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