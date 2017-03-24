Особу вбивці Д.Вороненкова досі не встановлено

Співрозмовник пояснив, що процедура упізнання чоловіка, який стріляв у Вороненкова не проведена, а уся інформація яка з’явилася у ЗМІ та від політиків про його персону базується виключно на документах виявлених біля кілера. Джерело у правоохоронних органах наголосило, що поки говорити з впевненістю чи це дійсно Павло Паршов чи ні – неможна. Крім того, ще не проведена процедура упізнання чоловіка рідними.

Як повідомляв УНН, з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова – Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.