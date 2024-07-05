Украина остается лидером мирового экспорта по пшенице, кукурузе, ячменю и по подсолнечному маслу, больше всего экспортируем в ЕС, страны Ближнего Востока и Северной Африки и страны Юго-Восточной Азии.

Об этом рассказал исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Можем выделить несколько основных регионов - это ЕС, страны Ближнего Востока и Северной Африки и страны Юго-Восточной Азии. Сами эти три региона являются крупнейшими потребителями украинской продукции - говорит Высоцкий.

Он рассказывает, что мы до сих пор остаемся лидерами мирового экспорта по пшенице, кукурузе, ячменю и по подсолнечному маслу, шроту, сое, рапсу, а также мясу птицы, орехам, меду, молочной продукции, сахару и другим товарам.

Все эти товары, распределены по тем трем регионам. Основным торговым партнером являются страны Средиземноморья, в том числе и Турция, но мы видим, что мировой спрос может меняться - сказал он.

Напомним,

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что сбор урожая на юге Украины проходит в соответствии со сроками, несмотря на попытки россиян устроить провокации в виде поджога зерновых культур.