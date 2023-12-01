Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский собственными глазами смог увидеть обломки российских ракет и беспилотников. А также высоко оценил работу экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Детали визита израильского дипломата в это учреждение сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

"Продемонстрировал господину послу части и обломки российских ракет и БПЛА, которые исследуются экспертами КНИИСЭ. Наша задача - идентификация оружия, изучение его технических характеристик и составных частей", - отметил Рувин.

Также, по его словам, речь шла об экспертизе документов, компьютерно-технических экспертизах. В частности, десятков телефонов российских оккупантов. Рувин рассказал Бродскому, что гаджеты поступают в непригодном для использования состоянии. Но эксперты все равно считывают с них всю необходимую информацию и передают данные правоохранительным органам.

Еще одно направление работы экспертов, с которым ознакомился посол Израиля, это идентификация российских военных преступников. "Важным направлением является идентификация личности по признакам внешности (портретная экспертиза). Такие исследования проводятся для установления лиц российских военных, которые совершали преступления в Украине. Кроме того, выполняем портретные исследования для верификации лиц украинских военнопленных и дальнейшей работы по возвращению наших защитников и защитниц на территорию Украины", - добавил Рувин.

Подчеркнул, что вопреки вызовам сегодняшнего дня эксперты КНИИСЭ выполняют все виды криминалистических, экономических, инженерно-технических и товароведческих видов исследований, в общем - более 95 направлений.

Михаэль Бродский лично пообщался с экспертами на рабочих местах и отметил, что сотрудничество с Украиной в области судебной экспертизы очень актуально.

"Работа Института и уровень профессионализма ваших специалистов поражают. Экспертная деятельность была важной всегда, но в условиях войны то, что делают эксперты - неоценимо. Это будет служить Украине много лет. Желаю только вдохновения и дальнейшего профессионального развития! Нам важно обмениваться опытом. У вас он уникальный, поэтому Израилю будет интересно его изучать. Мы должны держаться вместе, поскольку у нас очень похожая судьба. К сожалению, мы переживаем сложные вызовы и непростой период истории. В то же время я уверен, что все будет хорошо, мы победим!" - поделился впечатлениями от визита в КНИИСЭ Михаэль Бродский.

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