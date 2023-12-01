Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ
Посол Израиля в Украине Бродский посетил Киевский институт судебных экспертиз, где осмотрел обломки российских ракет и БПЛА.
В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ
Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.
На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода
На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.
Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение
Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии
США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW
кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем.
Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога
В Украине уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, включая COVID-19, на 8,4% ниже эпидемического порога: в этом сезоне зарегистрировано более миллиона случаев, что на 39,7% больше, чем в прошлом году.
Германия закрывает консульства сразу в двух российских городах
Германия закрыла свои консульства в новосибирске и екатеринбурге, сразу после закрытия представительства в калининграде, передав дела посольству в москве и генеральному консульству в санкт-петербурге.