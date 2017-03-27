Оргкомитет Евровидения заявил о готовности отстаивать право России на участие в конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Оргкомитет Евровидения заявил о намерениях отстаивать участие представительницы России на песенном конкурсе, который состоится в мае в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.
“С самого начала мы дали понять, что ожидаем участия всех исполнителей, которые прошли конкурсный отбор. Если же решение о запрете въезда кандидату от России останется в силе, оргкомитет песенного конкурса будет пытаться обеспечить России участие в нем”, — сказал председатель организационного комитета Евровидение Франк-Дитер Фрайлинг.
Он отметил, что официального сообщения по поводу запрета въезда кандидатке от украинской власти до сих пор не поступало.
“Давайте дождемся окончательного решения Украины относительно этого”, — подчеркнул он.
Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.