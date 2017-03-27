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Оргкомітет Євробачення заявив про готовність відстоювати право Росії на участь у конкурсі

Київ • УНН

 • 30366 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Оргкомітет Євробачення заявив про наміри відстоювати участь представниці Росії на пісенному конкурсі, що відбудеться у травні в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на німецьке видання Tagesspiegel.

“Від самого початку ми дали зрозуміти, що очікуємо участі всіх виконавців, які пройшли конкурсний відбір. Якщо ж рішення про заборону в’їзду кандидату від Росії залишиться у силі, оргкомітет пісенного конкурсу намагатиметься гарантувати Росії участь у ньому”, — сказав голова організаційного комітету Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг.

Він зазначив, що офіційного повідомлення з приводу заборони в’їзду кандидатці від української влади досі не надходило.

“Давайте дочекаємося на остаточне рішення України стосовно цього”, — підкреслив він.

Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.

Українські Національні Новини

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