Организованную группу в Черкасской области будут судить за кражи со станций мобильной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, которая занималась кражами с базовых станций операторов мобильной связи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что трое жителей Черкасской области, с июня 2015 года по сентябрь 2016 года, занималась кражами антенных фидеров (кабелей) с базовых станций операторов мобильной связи ЧАО "Киевстар", ООО "Лайфселл", ЧАО "МТС Украина" на территории Черкасской области, чем нанесли материальный ущерб на сумму более 500 тыс. грн.
Всего задокументировано 18 эпизодов преступной деятельности.
Обвинительный акт направлен в суд по ч.5 ст.185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.