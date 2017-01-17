Організовану групу на Черкащині судитимуть за крадіжки зі станцій мобільного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка займалася крадіжками з базових станцій операторів мобільного зв’язку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що троє жителів Черкаської області, з червня 2015 року до вересня 2016 року, займалася крадіжками антенних фідерів (кабелів) з базових станцій операторів мобільного зв’язку ПрАТ “Київстар”, ТОВ “Лайфселл”, ПрАТ “МТС Україна” на території Черкаської області, чим завдали матеріальних збитків на суму понад 500 тисяч грн.
Всього задокументовано 18 епізодів злочинної діяльності.
Обвинувальний акт скеровано до суду за ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.
Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.