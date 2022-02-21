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Организация незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму: ЕС ввел санкции еще против пятерых людей

Киев • УНН

 • 51511 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Евросоюз включил в санкционный список по России еще пять человек за организацию незаконных выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты, передает УНН.

Цитата

"После организации Российской Федерацией так называемых выборов в Государственную Думу в незаконно аннексированной "Автономной Республике Крым и городе Севастополе в сентябре 2021 года Совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в нем.

Добавим

В черный список попали депутаты Госдумы РФ Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Алексей Черняк, а также подконтрольная Кремлю председатель Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

Контекст

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине. Помимо персональных санкций действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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