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Організація незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму: ЄС запровадив санкції ще проти п'ятьох людей

Організація незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму: ЄС запровадив санкції ще проти п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 51512 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Євросоюз включив до санкційного списку по Росії ще п'ять осіб за організацію незаконних виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, у якому опубліковано відповідні нормативні акти, передає УНН.

Цитата

"Після організації Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи в незаконно анексованій "Автономній Республіці Крим" та місті Севастополі у вересні 2021 року Рада вважає, що п'ять фізичних осіб мають бути додані до списку фізичних, юридичних та юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи , за їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголошується в ньому.

Додамо

До чорного списку потрапили депутати Держдуми РФ Леонід Бабашов, Тетяна Лобач, Олексій Черняк, а також підконтрольна Кремлю голова Севастопольської виборчої комісії Ніна Фаустова та її заступник Олександр Чмихалов.

Контекст

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.

Крім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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