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Организаторку наркотрафика на оккупированную территорию арестовали в Донецкой области

Организаторку наркотрафика на оккупированную территорию арестовали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8655 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Донецкой области организаторке наркотрафика на оккупированную территорию избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что женщина наладила схему по транспортировке на временно оккупированную боевиками территорию Донецкой области особо опасного наркотического средства - метадона. К своей противоправной деятельности женщина также привлекала исполнителей - тех, кто транспортировал наркотик.

Так, правоохранителями задокументировано 2 факта. Первый - в конце прошлого года. Тогда полицейские в Бахмуте обнаружили в подарочных свечах почти 100 граммов метадона. Сумку с "подарками" по просьбе арестованной встретила на автовокзале ее знакомая.

Второй произошел 15 марта этого года. При осмотре автомобиля на посту полиции "Мангуш" полицейские обнаружили под обшивкой 857 свертков метадона, которые перевозил пассажир 1991 г.р., общим весом около 500 гр.

В среду, 22 марта, суд арестовал подозреваемого на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 480  тыс. грн.

Справка: на "черном" рынке стоимость грамма указанного наркотика составляет от 600 до 800 грн. На временно оккупированных территориях она достигает 3000 грн.

Как сообщал УНН, мужчина перевозил оружие и наркотики в Кировоградской области.

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