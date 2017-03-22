Організаторку наркотрафіку на окуповану територію арештували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Донеччині організаторці наркотрафіку на окуповану територію обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Слідством установлено, що жінка налагодила схему з транспортування на тимчасово окуповану бойовиками територію Донецької області особливо небезпечного наркотичного засобу — метадону. До своєї протиправної діяльності жінка також залучала виконавців — тих, хто транспортував наркотик.
Так, правоохоронцями задокументовано 2 факти. Перший — наприкінці минулого року. Тоді поліцейські у Бахмуті виявили у подарункових свічках майже 100 грамів метадону. Сумку із “подарунками” на прохання заарештованої зустріла на автовокзалі її знайома.
Другий стався 15 березня цього року. Під час огляду автомобіля на посту поліції “Мангуш” поліцейські виявили під обшивкою 857 згортків метадону, які перевозив пасажир 1991 р.н., загальною вагою близько 500 гр.
У середу, 22 березня, суд заарештував підозрювану на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 480 тисяч грн.
Довідково: на “чорному” ринку вартість грама вказаного наркотику складає від 600 до 800 грн. На тимчасово окупованих територіях вона сягає 3000 грн.
Як повідомляв УНН, чоловік перевозив зброю на наркотики на Кіровоградщині.