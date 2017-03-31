Организаторы Евровидения угрожают исключить Украину из конкурса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Европейский вещательный союз подтвердил подлинность письма председателя союза Ингрид Дельтенре Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором говорится о том, что Украину могут исключить из конкурса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, Европейский вещательный союз сегодня, 31 марта, подтвердил изданию подлинность опубликованного на посвященном "Евровидению" сайте Oikotimes письма И.Дельтенре В.Гройсману.
В документе говорится о том, что Украину могут исключить из будущего конкурса, если власть в Киеве не позволит въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Кроме того, она сообщила украинскому премьеру о том, что некоторые участники конкурса могут его покинуть.
Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились к Европейскому вещательному союзу с критикой украинского решения и заявили, что размышляют над возможностью оставить конкурс.
"У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в письме.
Как сообщал УНН, оргкомитет Евровидения заявил о готовности отстаивать право России на участие в конкурсе .
Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года.