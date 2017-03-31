Організатори Євробачення погрожують виключити Україну з конкурсу — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Європейська мовна спілка підтвердила справжність листа голови спілки Інгрід Дельтенре Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, у якому йдеться про те, що Україну можуть виключити з конкурсу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, Європейська мовна спілка сьогодні, 31 березня, підтвердила виданню справжність опублікованого на присвяченому "Євробаченню" сайті Oikotimes листа І.Дельтенре В.Гройсману.
У документі йдеться про те, що Україну можуть виключити з майбутнього конкурсу, якщо влада в Києві не дозволить в’їхати в країну російській учасниці конкурсу Юлії Самойлової. Крім того, вона повідомила українського прем’єра про те, що деякі учасники конкурсу можуть його покинути.
Згідно з текстом документа, кілька країн вже звернулися до Європейської мовної спілки з критикою українського рішення і заявили, що розмірковують над можливістю залишити конкурс.
“У нас немає ніякої інформації про те, що Юлія Самойлова може становити загрозу національній безпеці України”, — йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, оргкомітет Євробачення заявив про готовність відстоювати право Росії на участь у конкурсі.
Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.