Организаторы объявили о годовом переносе чемпионата мира по водным видам спорта

После консультаций с городом Фукуока, Федерацией плавания Японии, организаторами, спортсменами, тренерами, техническими комитетами, телевизионными партнерами и спонсорами, "FINA" объявила, что чемпионат мира в Фукуоке, запланированный на лето 2021 будет проходить с 13 по 29 мая 2022 года.

"После взаимодействия с заинтересованными сторонами и получения от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение обеспечит лучшие возможные условия для всех участников чемпионата. Мы с нетерпением ждем, когда в 2022 году в городе Фукуока будут соревноваться лучшие в мире спортсмены по водным видам спорта со всего мира", - отметил президент FINA Хулио Маглионе.

Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам на батуте был отменен из-за пандемии коронавируса.