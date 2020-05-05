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Організатори оголосили про річне перенесення чемпіонату світу з водних видів спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міжнародна федерація плавання (FINA) повідомила про перенесення чемпіонату світу з водних видів спорту в японській Фукуоці з 2021 на 2022 рік, повідомляє УНН з посиланням на сайт FINA.

Організатори оголосили про річне перенесення чемпіонату світу з водних видів спорту

Після консультацій з містом Фукуока, Федерацією плавання Японії, організаторами, спортсменами, тренерами, технічними комітетами, телевізійними партнерами і спонсорами, “FINA” оголосила, що чемпіонат світу в Фукуоці, запланований на літо 2021 року буде проходити з 13 по 29 травня 2022 року.

“Після взаємодії з відповідними зацікавленими сторонами і отримання від них відгуків ми не сумніваємося, що прийняте рішення забезпечить найкращі можливі умови для всіх учасників чемпіонату. Ми з нетерпінням чекаємо, коли в 2022 році в місті Фукуока змагатимуться кращі в світі спортсмени з водних видів спорту зі всього світу”, — відзначив президент FINA Хуліо Магліоне.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи зі стрибків на батуті був скасований через пандемію коронавірусу.

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