Организатора незаконных перевозок людей за границу арестовали в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Сумской области организатора незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и двух его пособников взяли под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Так, в январе этого года правоохранители задержали гражданина Российской Федерации и двух украинцев, которые организовали канал перемещения нелегалов вне пунктов пограничного контроля.
Прокуратура Сумской области двум лицам сообщила о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная группой лиц) УК Украины, а третьему по ч.2 ст.15, ч.2 ст.332 УК Украины. Сейчас по ходатайству прокуратуры трем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Справка: указанные нормы закона предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.