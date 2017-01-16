Організатора незаконних перевезень людей закордон заарештували на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Сумщині організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон України та двох його посібників взято під варту. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Так, у січні цього року правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації та двох українців, які організували канал переміщення нелегалів поза межами пунктів прикордонного контролю.
Прокуратурою Сумської області двом особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб) КК України, а третьому за ч.2 ст.15, ч.2 ст.332 КК України. Наразі за клопотанням прокуратури трьом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Довідково: зазначені норми закону передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.