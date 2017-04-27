Орбиту Международной космической станции подняли

Для выполнения маневра в 8:10 были включены двигатели служебного модуля "Звезда" Международной космической станции. Время работы двигателей составило около 30 сек. В результате станция получила прирост скорости на 0,45 м/сек, сообщили в Роскосмосе.

"Согласно расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП) параметры орбиты МКС после выполнения маневра стали следующими: минимальная высота над поверхностью Земли - 403,23 км, максимальная высота над поверхностью Земли - 418,9 км, период обращения - 92,60 мин, наклонение орбиты - 51,66 градусов", - сказано в сообщении.

Напомним, экипаж 50-й экспедиции на МКС успешно вернулся на Землю.