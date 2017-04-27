Орбіту Міжнародної космічної станції підняли

Для виконання маневру о 8:10 були включені двигуни службового модуля "Зірка" Міжнародної космічної станції. Час роботи двигунів склало близько 30 сек. У результаті станція отримала приріст швидкості на 0,45 м/сек, повідомили у Роскосмосі.

"Згідно з розрахунковими даними служби балістико-навігаційного забезпечення Центру управління польотами (ЦУП) параметри орбіти МКС після виконання маневру стали наступними: мінімальна висота над поверхнею Землі - 403,23 км, максимальна висота над поверхнею Землі - 418,9 км, період обертання - 92,60 хв, нахил орбіти - 51,66 градусів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, екіпаж 50-ї експедиції на МКС успішно повернувся на Землю.