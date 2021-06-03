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В Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроекта об олигархах

Киев • УНН

 • 21771 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроекта № 5599 об олигархах. Соответствующий документ обнародован на сайте ВР, пишет УНН.

В Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроекта об олигархах

Детали

Соответствующий законопроект внес Президент Владимир Зеленский. В частности, в нем объясняются основные критерии определения лица олигархом.

Таким образом, физическое лицо признают олигархом по четырем основным критериям:

  • если оно принимает участие в политической жизни;
  • если лицо имеет влияние на СМИ;
  • если лицо бенефициар, или контролирует бизнес, который занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины “О защите экономической конкуренции” минимум в течение одного года;
  • если общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

    • Также, расчет стоимости активов осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром.

    При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

    Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

    Напомним

    Президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офиса Главы государства и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодня 13 человек можно внести в категорию олигархов.

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