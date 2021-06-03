В Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроекта об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Верховной Раде обнародовали текст президентского законопроекта № 5599 об олигархах. Соответствующий документ обнародован на сайте ВР, пишет УНН.
Детали
Соответствующий законопроект внес Президент Владимир Зеленский. В частности, в нем объясняются основные критерии определения лица олигархом.
Таким образом, физическое лицо признают олигархом по четырем основным критериям:
Также, расчет стоимости активов осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром.
При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
Напомним
Президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офиса Главы государства и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодня 13 человек можно внести в категорию олигархов.