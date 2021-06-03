У Верховній Раді оприлюднили текст президентського законопроекту про олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Верховній Раді оприлюднили текст президентського законопроекту №5599 про олігархів. Відповідний документ оприлюднений на сайті ВР, пише УНН.
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Відповідний законопроект вніс Президент Володимир Зеленський. Зокрема, у ньому пояснюються основні критерії визначення особи олігархом.
Таким чином, фізичну особу визнають олігархом за чотирма основними критеріями:
Також, розрахунок вартості активів здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб’єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром.
При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.
Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і є обов’язковим до виконання.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу Глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.