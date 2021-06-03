У Верховній Раді оприлюднили текст президентського законопроекту про олігархів

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Відповідний законопроект вніс Президент Володимир Зеленський. Зокрема, у ньому пояснюються основні критерії визначення особи олігархом.

Таким чином, фізичну особу визнають олігархом за чотирма основними критеріями:

якщо вона приймає участь у політичному житті;

якщо особа має вплив на ЗМІ;

якщо особа бенефіціар, або контролює бізнес, який займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції” мінімум протягом одного року;

якщо загальна вартість активів перевищує 2,19 млрд грн або близько 80 млн доларів.

Також, розрахунок вартості активів здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб’єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром.

При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у засобах масової інформації.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і є обов’язковим до виконання.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу Глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.