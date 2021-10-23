Опора: в харьковских школах агитируют за "правильный выбор" 31 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Наблюдатели "Опоры" заявили, что в школах Харькова на педагогических советах агитируют сделать "правильный выбор" во время избрания городского головы 31 октября, передает УНН.
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“Так, руководитель одной из харьковских школ во время встречи с коллективом призвала “прийти на выборы” и “сделать правильный выбор, чтобы город продолжил развиваться в правильном направлении”, — сказано в сообщении.
На так называемых встречах раздают анкеты с вопросами вроде “Какие инициативы городских властей вы считаете наиболее полезными для харьковчан?”, “Какие сферы жизни города, на ваш взгляд, нуждаются в улучшении?”, “Хотели бы получить Карточку харьковчанина”.
Также наблюдатели “Опоры” получили информацию о проведении подобных встреч в медучреждениях города.
Такие случаи могут свидетельствовать об использовании админресурса, говорит советник по правовым вопросам “Опоры” Ольга Коцюруба.
“В результате этого, кандидаты во время избирательной кампании оказываются в неравных условиях, а косвенная агитация руководством работников во время общего собрания и педагогических совещаний может поставить под угрозу свободу волеизъявления, как ключевой принцип демократических выборов”, — сообщила она.
К слову
Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги и админресурс для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.