Опора: у харківських школах агітують за "правильний вибір" 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Спостерігачі "Опори" заявили, що у школах Харкова на педагогічних радах агітують зробити "правильний вибір" під час обрання міського голови 31 жовтня, передає УНН.
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“Так, керівниця однієї з харківських шкіл під час зустрічі з колективом закликала “прийти на вибори” та “зробити правильний вибір, щоб місто продовжило розвиватися у правильному напрямку”, — сказано у повідомленні.
На так званих зустрічах роздають анкети з питаннями на зразок “Які ініціативи міської влади ви вважаєте найбільш корисними для харків’ян?”, “Які сфери життя міста, на ваш погляд, потребують покращення?”, “Чи хотіли в би отримати Картку харків’янина”.
Також спостерігачі “Опори” отримали інформацію про проведення подібних зустрічей у медзакладах міста.
Такі випадки можуть свідчити про використання адмінресурсу, говорить радниця з правових питань “Опори” Ольга Коцюруба.
“Як результат цього, кандидати під час виборчої кампанії опиняються в нерівних умовах, а непряма агітація керівництвом працівників під час загальних зборів та педагогічних нарад може поставити під загрозу свободу волевиявлення, як ключову засаду демократичних виборів”, — повідомила вона.
До слова
Критики вважають, що Терехов використовує бюджетні гроші і адмінресурс для особистого піару напередодні виборів мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня.